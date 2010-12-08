Львівська облрада не хоче підписувати меморандум з губернатором

Голова Львівської обласної ради Олег ПАНЬКЕВИЧ не вважає за доцільне підписувати меморандум про співпрацю з Львівською обласною державною адміністрацією, який голова Львівської ОДА Василь ГОРБАЛЬ 6 грудня надіслав керівництву облради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

«Керівництво Львівської обласної ради - за конструктивну співпрацю з державною адміністрацією. Однак, чи доцільно підписувати меморандуми, якщо повноваження органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, а також їхня взаємодія, встановлені законодавством?», - заявив О.ПАНЬКЕВИЧ.

«У тексті меморандуму, зокрема, йдеться про спільні засідання та участь в загальнообласних заходах, що само собою зрозуміло й не потребує підписання додаткових документів, - зазначив О.ПАНЬКЕВИЧ. – Однак, скажімо, пропозиція узгоджувати проекти ключових рішень може викликати заперечення. Крім того, адміністрація впроваджує в області політику Президента, а обласна рада є виразником інтересів громади. І зрозуміло, що одне з другим може не збігатися».

О.ПАНЬКЕВИЧ повідомив, що документ «надіслано в депутатські комісії та фракції, оскільки депутатський корпус має виробити спільну позицію щодо меморандуму. І тільки після цього рада скаже своє остаточне слово».

«У будь-якому разі, хочу наголосити, що йдеться про взаємодію обласної ради та адміністрації, але в жодному випадку не ВО «Свобода» та Партії регіонів», - зазначив О.ПАНЬКЕВИЧ. (В.ГОРБАЛЬ є членом Партії регіонів, О.ПАНЬКЕВИЧ – членом ВО «Свобода» - УНІАН).

Як повідомляв УНІАН, голова Львівської обласної державної адміністрації В.ГОРБАЛЬ запропонував керівництву обласної ради підписати «Меморандум щодо взаємодії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради», покликаний активізувати співпрацю на новій основі.

На виборах 31 жовтня до Львівської облради більшість отримало Всеукраїнське об’єднання «Свобода».

Депутати Львівської облради попереднього скликання 8 вересня поточного року висловили недовіру В.ГОРБАЛЮ.