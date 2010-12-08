Азаров: У 2011 році держборг збільшиться на 30 мільярдів

На 2011 рік Кабмін планує передбачити дефіцит бюджету у розмірі 3%.

Про це повідомив прем`єр Микола Азаров в ефірі 5 каналу.

"У минулому році у нас дефіцит бюджету був під 16%, це означало, що країна повинна була зайняти десь 160 мільярдів гривень. Так воно і було приблизно", - розповів він.

"Цього року ми звели, або зводимо, дефіцит бюджету десь на 5,5%. Це означає, що ми повинні були зайняти вже не 160 мільярдів, а 55", - повідомив Азаров.

На наступний рік, за словами прем`єра, Кабмін планує "дефіцит бюджету 3%, ну трохи більше 3%".

"Це теж буде означати збільшення нашого державного боргу на дуже велику суму, але це вже не 160 мільярдів і навіть не 55, а це всього-на-всього (ну, всього-на-всього теж висока сума) це буде близько 30 мільярдів", - заявив Азаров .

"Ми вже виходимо з того стану банкрутства, в якому ми перебували", - підсумував прем`єр.

Українська правда