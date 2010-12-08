Янукович прилетить у Донецьк на футбол

Президент України Віктор Янукович сьогодні відвідає Донецьк. Про це повідомляє «ОстроВ», посилаючись на джерело в правоохоронних органах.

Нагадаємо, сьогодні в Донецьку на стадіоні «Донбас Арена» відбудеться завершальний матч групового турніру Ліги чемпіонів між командами «Шахтар» (Донецьк) і «Брага» (Португалія). За інформацією джерела, глава держави буде присутній на грі.

Як повідомлялося раніше, сьогоднішня робоча поїздка Президента України Віктора Януковича у Волинську область скасована через складні погодні умови.