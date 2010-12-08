Януковича закликають не вбивати Інститут національної пам’яті

Партія «За Україну!» закликає Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА не ліквідовувати Інститут національної пам’яті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про заявив лідер «За Україну!» В’ячеслав КИРИЛЕНКО, коментуючи проект указу глави держави «Про систему центральних органів виконавчої влади», яким передбачено ліквідацію 40 державних структур, в тому числі Інститут національної пам’яті.

«Влада вже робила спроби знищити Інститут, але ми спільними зусиллями патріотів відбили перші атаки на інститут», - нагадав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, чергова спроба ліквідувати Інститут національної пам’яті замаскована під реформування органів виконавчої влади, але нищити Інститут на тлі безпрецедентної кількості міністерств, міністрів, віце-прем’єрів та покупок чиновниками дорогих автомобілів «просто безглуздо».

«Ліквідація Інституту як органу влади, який займається відродженням національної пам’яті, буде черговим ударом по українській державності. Знищивши Інститут національної пам’яті, влада продемонструє свою окупаційну суть», - переконаний лідер партії «За Україну!».

«Партія «За Україну!» закликає Віктора ЯНУКОВИЧА відмовитися від спроб ліквідації Інституту національної пам’яті, оскільки такі спроби призведуть до чергового протистояння в українському суспільстві», - наголосив В.КИРИЛЕНКО.