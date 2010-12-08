У партії Ющенка вимагають передати до суду справу про отруєння

Справу про отруєння екс-президента України Віктора ЮЩЕНКА слід передавати до суду.

Таку думку висловив голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв’ю газеті «Financial Times», повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«Правова система України має не зволікати, а передавати справу до суду. Навіть якщо не вистачає чиїхось свідчень – то суддя буде приймати рішення, але факт отруєння має бути встановлений судом і раз і назавжди зняти будь-які політичні сумніви» - підкреслив він.

В.НАЛИВАЙЧЕНКО вважає незрозумілим, чому була замінена слідча група у справі. «Є питання до керівництва ГПУ – чому була замінена слідча група? Та слідча група, яка працювала – у ній були дуже жорсткі слідчі, вони працювали з нами дуже жорстко – приписами, вказівками. І СБУ, і міліція зробили для них дуже багато оперативної роботи, вивчили тисячі людей, тисячі найдрібніших інформацій щодо причетності-непричетності», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Час формулювати обвинувачувальний висновок у справі щодо отруєння Віктора ЮЩЕНКА», - наголосив голова політради партії «Наша Україна», уточнивши, що якщо не вистачає чиїхось свідчень, слід надсилати відповідні запити. «Нехай піде хоча б один формальний запит – прохання про правову допомогу або про допит свідка. Навіть якщо ці люди відмовляються або отримали, наприклад, російське громадянство - що заважає слідчому комітету Росії їх допитати і ці матеріали долучити до матеріалів слідства та передати справу до суду?», - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Крім того, на думку В.НАЛИВАЙЧЕНКА, у суді мають визначити, хто головні підозрювані і причетні до отруєння. «Ще одне питання – де ці люди. Якщо вони є на засіданні, вони одразу мають відповідати перед судом, отримувати вирок, якщо їх нема – їх потрібно шукати, поки не знайдуть. Якщо не вистачає юрисдикції українського суду – є міжнародні суди», - наголосив голова політради «Нашої України».