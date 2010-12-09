Судді прийдуть до Януковича складати присягу

Церемонія розпочнеться о 12.00

9 грудня о 12.00 Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в урочистій церемонії складення присяги суддями, вперше призначеними Президентом України на посаду професійного судді/ Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, церемонія відбудеться в Адміністрації Президента України (вул. Банкова, 11). Акредитація представників ЗМІ проводиться до 10.00 9 грудня за телефонами: 255-74-02, 255-78-44, 255-63-18.

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