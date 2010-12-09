Ярославський вийшов з Укрсиббанку

Бізнесмен, власник групи DCH Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ продав групі BNP Paribas міноритарний пакет акцій Укрсиббанку, в результаті чого група стала власником 99,99% акцій фінустанови. Операцію, у якій група DCH реалізувала належні її підприємствам 18,57% акцій, було завершено 2 грудня. Про це повідомили в прес-службі групи DCH.

«Ми раді, що набули досвіду співпраці з фінансовою структурою світового рівня, якою є група BNP Paribas, – заявив генеральний директор управляючої компанії групи DCH Артем АЛЕКСАНДРОВ. – Переконані, що ми продовжимо співпрацю за іншими фінансовими проектами, якщо на те буде бажання обох сторін, а проекти будуть комерційно інтересні». За його словами, операція була взаємовигідна, проте її сума не розголошується за домовленістю сторін.

Як вже повідомлялося, раніше керівництво групи DCH публічно заявляло про своє небажання брати участь у додатковій емісії, ініційованій мажоритарним акціонером. Зокрема, українських власників не влаштовували умови, які їм запропонували французькі партнери. «Було запропоновано, щоб український акціонер уніс, як у нас кажуть, «живий кеш», – заявляв у жовтні поточного року А.АЛЕКСАНДРОВ. – У той час як мажоритарний акціонер збирався збільшити капітал за рахунок конвертації субординованого боргу. Іншими словами, реальне збільшення капіталу мало бути проведене за рахунок грошей О.ЯРОСЛАВСЬКОГО, а якби він відмовився брати участь, то його частка була б розмита».

Економічні експерти висловлюють припущення, що група DCH найближчим часом обзаведеться новими активами у фінансовій сфері. Вони не виключають, що зв`язки й досвід О.ЯРОСЛАВСЬКОГО як банкіра можуть матеріалізуватися навіть у нову фінансову установу.

Довідка. АТ «Укрсиббанк» – зареєстрований 18 червня 1990 року. Банк має повну ліцензію НБУ №75 від 28 грудня 2009 року на здійснення банківських операцій. Регіональна мережа налічує понад 700 відділень по всій Україні.

BNP Paribas – європейський лідер на міжнародному ринку фінансових послуг, один із шести найбільших банків у світі, згідно з даними міжнародного рейтингового агентства Standard&Poor’s.

Група компаній DCH – одна з найбільших і найдинамічніших за розвитокм бізнес-груп України, що має у своєму розпорядженні активи різної галузевої приналежності. З 2007 року група реалізує комплексну програму підготовки Харкова до Євро-2012, яка охоплює реконструкцію низки об`єктів спортивної інфраструктури міста (у т.ч. стадіон «Металіст») та міжнародного аеропорту «Харків».