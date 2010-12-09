Турчинова знову викликають на допит

Першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА сьогодні, 9 грудня, на 16.00 знову викликають на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури (вул. Борисоглібська, 18/17).

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

Як заявили також у БЮТ з цього приводу, “влада продовжує політичний терор проти опозиційної партії «Батьківщина». Віктор ЯНУКОВИЧ дав пряму вказівку Віктору ПШОНЦІ посилити переслідування опозиції та розгромити «Батьківщину». Першим номером у списку прокуратури значиться 1-ий заступник голови партії Олександр ТУРЧИНОВ”.

Довідки за телефонами: 527-70-84, 067-230-17-05, 067-656-52-40.