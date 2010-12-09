Турчинова знову викликають на допит
10:41, 09 грудня 2010Політика
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В ГПУ на 16.00
Першого заступника голови партії «Батьківщина» Олександра ТУРЧИНОВА сьогодні, 9 грудня, на 16.00 знову викликають на допит до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури (вул. Борисоглібська, 18/17).
Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.
Як заявили також у БЮТ з цього приводу, “влада продовжує політичний терор проти опозиційної партії «Батьківщина». Віктор ЯНУКОВИЧ дав пряму вказівку Віктору ПШОНЦІ посилити переслідування опозиції та розгромити «Батьківщину». Першим номером у списку прокуратури значиться 1-ий заступник голови партії Олександр ТУРЧИНОВ”.
Довідки за телефонами: 527-70-84, 067-230-17-05, 067-656-52-40.
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