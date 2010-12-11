Чому не втримались в уряді комуністи та литвиновці

Міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ запевняє, що під час вирішення питання про перелік міністрів, які будуть звільнені, жодним чином не бралася до уваги їхня політична приналежність.

Про це він заявив у п`ятницю ввечері в ефірі програми “Велика політика” на телеканалі "Інтер", коментуючи можливе негативне ставлення до цих звільнень партнерів по більшості Партії регіонів - КПУ та Блоку Литвина.

"Говорити тут про те, що свідомо відтирали по політичних ознаках, недоречно", - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що він не має повноважень говорити про мотиви, якими керувався голова уряду Микола АЗАРОВ, вносячи відповідне подання Президенту Віктору ЯНУКОВИЧУ, який ухвалював остаточне рішення. "Принаймні вони прийняли ту модель, яку пропонувала їм робоча група і готувала це. У членів робочої групи абсолютно не було і не могло бути політичних мотивів", - сказав він.

О.ЛАВРИНОВИЧ зауважив, що будь-які образи в політиці є невдячною річчю. "Можна говорити про політичне партнерство, яке не здійснюється на засадах обміну. Це не коаліція, яка визначає і чітко декларує, яка партія за що відповідає. Наразі реалізований принцип професійного підходу, а політична взаємодія може з партнерами відбуватися і в інший спосіб", - додав він.