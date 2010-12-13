Екс-міністр Куйбіда відбувся переляком: суд корупції не побачив

Шевченківський районний суд Києва не знайшов підстав для притягнення до адміністративної відповідальності за обвинуваченням СБУ у вчиненні корупційних дій заступника голови НРУ, екс-міністра регіонального розвитку і будівництва України Василя КУЙБІДИ.

Як повідомив УНІАН один із представників Народного Руху України, відповідне рішення суд виніс сьогодні, розглянувши зібрані СБУ матеріали. За словами співрозмовника агентства, у разі, якщо сторона обвинувачення не оскаржить це рішення в апеляційному порядку, воно набуде чинності через 10 днів.

Як повідомляв УНІАН, В.КУЙБІДУ було звинувачено у порушенні законодавства щодо призначення на початку цього року без конкурсу начальника Держархбудконтролю у Рівненській області. У свою чергу, екс-міністр наполягає, що діяв виключно у рамках закону і ця справа є замовною.