Кого українці хочуть бачити прем`єром

Більшість українців підтримують кандидатури Віктора ЯНУКОВИЧА і Юлії ТИМОШЕНКО на посаду прем’єр-міністра.

Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом “Демократичні ініціативи” та Київським міжнародним інститутом соціології, оприлюднені сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН.

В.ЯНУКОВИЧА хотіли б бачити прем’єром 35,2% респондентів, а Ю.ТИМОШЕНКО – 31,6%.

При цьому кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА підтримують на посаду прем’єра 88,4% прихильників Партії регіонів.

Ю.ТИМОШЕНКО підтримують 91,6% прихильників БЮТ, 36% - прихильників “Нашої України” та 15,4% - прихильників СПУ.

Юрія ЄХАНУРОВА підтримують 32,8% прихильників “Нашої України” і 7,7% - прихильників СПУ, а загалом по Україні – 7,3%.

Опитування проводилось 27 квітня – 4 травня. Загалом було опитано 2030 респондентів віком старше 18 років, статистична похибка не перевищує 2,2%.