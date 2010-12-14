Засновника WikiLeaks сьогодні знову приведуть до суду
01:07, 14 грудня 2010Політика
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Щоб звільнити або відправити до Швеції
|Джуліан Ассанж
Ассанж був арештований 7 грудня, коли добровільно з`явився до Скотланд-ярду. На першому ж судовому слуханні того ж дня австралійцеві було відмовлено в звільненні під заставу, і таким чином, згідно з британською процедурою, слухання про екстрадицію повинні пройти протягом 21 дня.
Проте, зазначає кореспондент РІА "Новости", як свідчить практика таких гучних процесів і звинувачення в політизованості процесу, суд може розтягтися на кілька місяців. Захист Ассанжа має намір знову добиватися його звільнення під заставу.
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