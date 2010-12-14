Рух "Спільна справа": Податковий кодекс ухвалений незаконно

Громадянський рух "Спільна справа" звернувся з позовною заявою до Вищого адміністративного суду з приводу незаконного ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі громадянського руху "Спільна справа".

"Ми ніколи не погодимося з тим, що кілька десятків маріонеток з депутатськими значками, яких журналісти влучно нарекли "кнопкодавами", можуть приймати доленосні для країни рішення. Є документально зафіксований факт: 18 листопада, коли проект Податкового кодексу приймався у другому читанні та в цілому, а також 2 грудня, коли цей акт голосувався в новій редакції з урахуванням пропозицій Президента - у сесійній залі не були присутні, відповідно, 268 та 269 народних депутатів як це відобразила електронна система голосування", - сказав медіа-координатор "Спільної справи" Ігор ПИЛИПЧУК.

Активіст руху нагадав, що ті депутати, які безпосередньо брали участь у прийнятті рішень, і яких налічувалось менше 100 осіб, масово голосували картками своїх відсутніх колег. "Подібні дії є грубим порушенням частин 2, 3 статті 84 Конституції України та частини 3 статті 47 Закону "Про Регламент Верховної Ради України", які зобов`язують народних депутатів голосувати на засіданнях Верховної Ради особисто. Відтак, обидва рішення прийняті в незаконний спосіб і тому запровадження Податкового кодексу є неправомірним", - підкреслив він.

І.ПИЛИПЧУК також повідомив, що громадянський рух "Спільна справа" розмістив на своєму сайті типовий зразок позовної заяви до Вищого адміністративного суду України з проханням визнати протиправними дії Верховної Ради під час голосування по питанню Податкового кодексу 18 листопада та 2 грудня. "Спільна справа" закликає громадян масово звертатися з подібними позовами до вказаного судового органу.

"Наша позиція була і залишається незмінною: Податковий кодекс був прийнятий у протиправний спосіб і тому є цілком нелегітимним документом. Виконувати його норми немає жодних підстав. Набуття ним чинності має бути зупинене", - заявив І.ПИЛИПЧУК.