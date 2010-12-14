Хто влаштував п'яний скандал в аеропорту Франкфурта?

У фракції Партії регіонів стверджують, що їх народний депутат не має стосунку до скандалу в аеропорту німецького міста Франкфурт-на-Майні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив народний депутат з фракції Партії регіонів Максим ЛУЦЬКИЙ, коментуючи інформацію про те, що нібито народного депутата-“регіонала” Андрія ПІНЧУКА через нетверезий стан в аеропорту Франкфурта не пустили у літак, що прямував у Південно-Африканську Республіку.

За словами М.ЛУЦЬКОГО, інформація про те, що начебто до даного інциденту причетний народний депутат від ПР А.ПІНЧУК, не відповідає дійсності. "Коли ми дізналися про даний інцидент, то я, як перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань освіти, мав з’ясувати всі обставини даного конфлікту. Я розмовляв телефоном з Андрієм ПІНЧУКОМ, і той запевнив, що не має до цього жодного відношення, ніхто його з літака не знімав, і вся делегація Міносвіти добралася до ПАР", - сказав народний депутат.

При цьому М.ЛУЦЬКИЙ зауважив, що конфлікт у німецькому аеропорту таки відбувся. За його словами, з літака у Франкфурті-на-Майні служба безпеки аеропорту намагалася зняти народного депутата від фракції КПУ Андрія НАЙДЬОНОВА та ще п’ятьох осіб. "Їх намагалися зняти через нетверезий стан. Однак ситуацію вдалося залагодити", - сказав народний депутат.

М.ЛУЦЬКИЙ також наголосив, що Міносвіти не має стосунку до включення А.НАЙДЬОВА та інших 5 осіб, що причетні до скандалу, у списки делегації на Всесвітній фестиваль молоді та студентів, що проходить в ПАР. Народний депутат пояснив, що ця поїздка планувалася ще місяць тому, й ці особи були включені до списку від Міністерства молоді, сім’ї та спорту.

"Після адміністративної реформи це міністерство стало частиною Міносвіти, і саме тому ці особи потрапили до складу делегації, оскільки всі папери були заздалегідь передані до ПАР", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, за даними низки ЗМІ, українська делегація з Міністерства науки і освіти, молоді та спорту поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Зокрема, зазначалося, що 12 вересня працівники аеропорту відмовилися посадити на літак одного з членів української делегації - народного депутата від ПР А.ПІНЧУКА, з 98 осіб, яка прямувала до ПАР. Причиною стало алкогольне сп’яніння пасажира.

Тоді на знак протесту вся делегація відмовилася летіти з Франкфурта.

Через деякий час делегація у повному складі все таки вилетіла в ПАР і благополучно дісталася цієї країни.

У Міністерстві освіти та науки, молоді та спорту заявили, що делегація, яка летіла до Південно-Африканської Республіки і поскандалила зі службами аеропорту Франкфурта-на-Майні, не була делегацією від цього міністерства.

За даними прес-служби, насправді делегація від України на 17-й Всесвітній фестиваль молоді та студентів складається з представників молодіжних громадських організацій, студентських організацій, молодіжних активістів. Підготовкою до участі української делегації в заході займався Оргкомітет, створений громадськими організаціями, стверджують в Міносвіти.