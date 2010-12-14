Янукович вшанував учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
10:16, 14 грудня 2010Політика
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Президент запалив поминальну свічку
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вшанував учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, В.ЯНУКОВИЧ поклав квіти до пам`ятного знаку "Воїнам Чорнобиля" та меморіального кургану "Героям Чорнобиля" у Києві.
У пам`ять про загиблих під час ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Президент запалив поминальну свічку у храмі Входу Господнього в Єрусалим (Чорнобильська церква).
Довідка УНІАН. Щороку 14 грудня в Україні вшановують учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Указ про встановлення цієї пам’ятної дати Президент підписав 10 листопада 2006 року.
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