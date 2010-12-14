ВР прийняла бюджет Азарова в першому читанні

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також один народний депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» та 19 народних депутатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».