ВР прийняла бюджет Азарова в першому читанні

13:22, 14 грудня 2010
Політика
3460 0

"За" проголосували 275 нардепів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону «Про Державний бюджет України на 2011 рік».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 275 із 425 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Голосували «за» фракції Партії регіонів, Блоку Литвина та КПУ, а також один народний депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» та 19 народних депутатів від блоку «Наша Україна – Народна самооборона».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter