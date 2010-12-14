Батьківщина вже довідалася у ПР, коли буде імпічмент Януковичу

“Батьківщина” заперечує складання своїх виборчих списків для участі у виборах до Верховної Ради.

Як заявили УНІАН у прес-службі партії, виборчий список "Батьківщини", розповсюджений газетою "Сегодня" та низкою інших ЗМІ, є фальшивим та не має нічого спільного з реальністю.

"Прес-служба уповноважена заявити, що жодного виборчого списку не складено. Партія зараз має набагато актуальніше завдання: захищати українців від грабіжницьких дій ЯНУКОВИЧА і Партії регіонів", - наголошується у заяві.

У прес-службі звертають увагу на те, що ця інформація з’явилася на шпальтах газети, яка належить Партії регіонів.

Водночас прес-служба партії "Батьківщина" заявляє про наявність у неї інформації щодо виборчого списку Партії регіонів. "Надійні джерела з Партії регіонів повідомили БЮТівцям, що на наступних парламентських виборах за списками Партії регіонів до парламенту сподівається потрапити Віктор ЯНУКОВИЧ, який отримає імпічмент за провал соціальних обіцянок, розвал національної економіки, розгул корупції. Для ЯНУКОВИЧА депутатська недоторканність буде єдиним шансом зберегти накрадене, перш за все – резиденцію "Межигір’я", - цитує прес-служба "Батьківщини" слова "високопоставленого джерела в Партії регіонів".

Як повідомлялося, сьогодні деякі ЗМІ, зокрема, газета "Сегодня", написали з посиланням на джерела в БЮТ, що лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО розраховує провести до парламенту на наступних виборах до Верховної Ради близько 50 депутатів за партійним списком, а виборчий список вже сформовано.

Зокрема, за інформацією газети, в список увійшли Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Григорій НЕМИРЯ, Богдан ДАНИЛИШИН, Людмила ДЕНИСОВА, Петро КРУПКО, Юрій ЛУЦЕНКО, Михайло ЛІВІНСЬКИЙ (екс-керівник апарату прем`єра), Олександр ЗАДОРОЖНИЙ (екс-радник прем`єра).

Крім того, є екс-губернатор Арсен АВАКОВ, депутати від БЮТ Олександр АБДУЛЛІН, Володимир БОНДАРЕНКО, Олександр БОНДАР, Михайло ВОЛИНЕЦЬ, Ігор ГРИНІВ, Костянтин ЖЕВАГО, Іван КИРИЛЕНКО, Андрій КОЖЕМ`ЯКІН, Наталія КОРОЛЕВСЬКА, Руслан ЛУК`ЯНЧУК.

Також у списку нібито є Сергій ПАШИНСЬКИЙ, Сергій СОБОЛЄВ, Євген СУСЛОВ, Валентин СУШКЕВИЧ, Віктор ТАРАН, Сергій ТЕРЬОХІН, Віталій ЧЕПИНОГА, Віталій ЧУДНОВСЬКИЙ, Євген ШАГО, Андрій ШЕВЧЕНКО, Андрій ШКІЛЬ, Віктор ШВЕЦЬ, Володимир ЯВОРІВСЬКИЙ.

Видання зазначає, що в списку також нібито є депутати від НУ-НС Юрій ГРИМЧАК, Олесь ДОНІЙ, Роман ЗВАРИЧ, Юрій КАРМАЗІН, Микола КАТЕРИНЧУК, Геннадій МОСКАЛЬ, Борис ТАРАСЮК.