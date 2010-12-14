Новий антикорупційний закон від Януковича Льовочкін обіцяє до кінця року

До кінця року в Україні буде прийнято нове ефективне антикорупційне законодавство.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН заявив сьогодні на брифінгу у Києві.

Він наголосив, що однією з складових перетворень у країні є реформа у сфері боротьби з корупцією, зокрема, ухвалення антикорупційного законодавства.

«Тут практично завершена робота над президентським законопроектом про боротьбу з корупцією. Він включатиме базовий закон та зміни у вже прийняті антикорупційні закони. Це буде один потужний блок, який надасть відповіді на запитання, як країна боротиметься із корупцією у найближчі роки», - заявив глава Адміністрації Президента.

Він також висловив упевненість, що Верховна Рада ще цього року ухвалить запропоноване Президентом антикорупційне законодавство. «Ми таку домовленість зараз шукаємо із фракціями та керівництвом парламенту», - додав С.ЛЬОВОЧКІН.

Крім того, він повідомив, що в рамках реалізації реформ упродовж найближчого часу Президент направить до Верховної Ради проекти законів про державну службу, центральні органи виконавчої влади, про режим функціонування природних монополій, а також закон про регулятори.