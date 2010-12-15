Янукович: держави-монстри мають бути щедрими

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ констатує, що сьогоднішня зовнішня політика України є «однозначно багатовекторною».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у своєму виступі на бізнес-форумі українських і латвійських підприємців, який відбувся сьогодні у Ризі.

«Важливо, щоб ми проводили політику партнерства на міжнародному рівні. Що нас об`єднує - боротьба зі світовою економічною кризою, боротьба з екологічними проблемами, які є. Нашому поколінню цей час кинув цілий пакет викликів, колосальних викликів, на які ми маємо гідно відповісти і ми маємо гідно пройти ці випробування», - підкреслив Президент України.

За його словами, це вимагає проведення успішної міжнародної політики, в основу якої має бути покладений прагматизм і інтереси кожної держави, і об`єднання зусиль для використання переваг кожної держави, створення умов для розвитку економік, однак не їх пригноблення.

«І тут, звичайно, колосальну роль відіграватимуть держави-монстри. Або, як ми говоримо, – світові економічні центри, політика яких має бути спрямована на підтримку слабких. Тому що вони мають бути щедрими. Вони не повинні дозволяти або не дозволяти. Вони мають робити все, щоб не заважати, щоб сприяти руху коштів, товарів, послуг, ресурсів. От на це потрібно спрямувати зусилля багатьох держав, піднявши відповідальність світових економічних центрів перед економіками інших країн», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

За його словами, «коли ми говоримо, що наша політика сьогодні не може бути одновекторною, – вона однозначно багатовекторна».

«Це не означає, що ми маємо торгувати національними інтересами або зраджувати свої принципи. Ні, навпаки: ми маємо завжди йти шляхом пошуку компромісів. І в цю площу лягають і врегулювання міжнародних конфліктів, і створення, і забезпечення безпеки для кожного», - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.