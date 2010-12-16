Заява БЮТ: Ще не народився той чоловік, який би зміг зламати цю жінку

Фракція "БЮТ-Батьківщина" заявляє, що нинішня влада має намір відсторонити опозицію від виборів Президента України у 2015 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції перший заступник голови цієї фракції Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Він наголосив: «Режим ЯНУКОВИЧА розпочав етап політичних репресій проти опозиції», і у владі не приховують, що «є план до 2015 року знищити в Україні будь-яку політичну конкуренцію».

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «тому мобілізована проти опозиції Генеральна прокуратура та правоохоронні органи, і головною мішенню стала Юлія ТИМОШЕНКО, її соратники та союзники – колишні члени уряду».

А.КОЖЕМ’ЯКІН нагадав, що вже реанімовано справу проти учасників акції «Україна без Кучми». Він підкреслив: «Ще трохи – і почнуть судити студентів за Революцію на граниті 1990 року та інших учасників національно-визвольного руху 80-90-х років, а дисиденти-шістдесятники, які ще залишилися в живих, отримають від ЯНУКОВИЧА нові терміни ув’язнення».

У заяві фракції «БЮТ-Юатьківщина», яку оголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН, зазначається: «Зусилля ЯНУКОВИЧА марні». «Ще не народився той чоловік, який би зміг залякати та зламати цю мужню жінку (Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН)» заявляє фракція і наголошує: «Ніякі репресії і моральні тортури не змусять «Батьківщину» припинити свою боротьбу».

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає «негайно припинити всі політичні репресії, викликати негайно голову Держказначейства для надання правдивої інформації про надходження і витрату коштів, отриманих від Японії у рамках Кіотського протоколу. Вимагає від Кабінету міністрів надати інформацію, чи проводився аудит фірмою BDO від 4.06.2010 р. і чи направлені суми на рахунки Національного агентства екологічних інвестицій».

У заяві сказано, що вчора Ю.ТИМОШЕНКО була викликана у Генеральну прокуратуру, очолювану «кумом ЯНУКОВИЧА» Віктором ПШОНКОЮ, де «у відсутності адвоката і нехтуючи Конституцією та Кримінально-процесуальним кодексом, було порушено проти неї кримінальну справу за нібито виплату пенсій за рахунок коштів, отриманих урядом від продажу квот парникових газів у рамках Кіотського протоколу».

У «БЮТ-Батьківщині» заявляють, що із порушенням законодавства з Ю.ТИМОШЕНКО взяли підписку про невиїзд і, таким чином, «влада унеможливлює поїздки ТИМОШЕНКО країною та унеможливлює її спілкування із співвітчизниками». У заяві сказано, що сьогодні партія «Батьківщина» бореться «з мафією при владі».