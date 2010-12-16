Чечетов: сьогодні ми дамо їм пустити скупу чоловічу сльозу на трибуні

Вечірнє засідання Верховної Ради України сьогодні не відбудеться.

Про це в інтерв’ю УНІАН повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Михайло ЧЕЧЕТОВ.

Він зазначив, що жодних компромісів із опозиційними фракціями не досягнуто, «і ми дамо їм можливість сьогодні пустити скупу чоловічу сльозу на трибуні парламенту, а завтра візьмемо ситуацію під контроль».

Водночас, декілька депутатів із фракцій КПУ та Партії регіонів повідомили УНІАН, що їм дана команда залишити парламент.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку представники фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу Верховної Ради, вимагаючи припинити переслідування лідерів опозиції. Ранкового засідання парламенту не було.