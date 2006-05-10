Черномирдін розтлумачив, чому Путін не їде в Україну

18:31, 10 травня 2006
Політика
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Посол сказав, чого чекає президент РФ

Надзвичайний та Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН заявляє, що Президент Російської Федерації Володимир ПУТІН відвідає Україну, коли в ній буде сформовано уряд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол заявив сьогодні журналістам у Києві.

«Обов’язково приїде», - зазначив В.ЧЕРНОРМИРДІН, але при цьому додав: «Куди приїжджати, до кого? Як закінчите все, як сформуєте уряд. Ну, що просто так приїжджати? Так президенти не їздять».

 

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