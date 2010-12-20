Тимошенко вважає, що якщо Янукович розправиться з нею, йому ж гірше буде

Лідер партії «Батьківщина», екс-прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України на допит.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила журналістам біля будівлі управління ГПУ, що прийшла на допит з адвокатами. «Я прийшла з адвокатами. Я готова приймати всі їх пусті папірці. Я буду абсолютно чітко і публічно себе захищати», - сказала вона.

Відповідаючи на запитання журналістів про її можливий арешт, лідер партії «Батьківщина» відповіла: «Влади сьогодні у ЯНУКОВИЧА достатньо, щоб як завгодно розправитися зі своїм головним опонентом. Але це йому не допоможе. Йому буде ще гірше, якщо він піде на цей крок».

Ю.ТИМОШЕНКО вкотре наголосила, що чесно, на користь країни працювала на посаді прем’єр-міністра. «Тому я хочу, щоб всі розслідування були публічними, щоб всі розслідування в судах також були публічними», - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, 15 грудня 2010 року Генеральна прокуратура заявила про порушення кримінальної справи стосовно Ю.ТИМОШЕНКО за фактом нецільового використання коштів, одержаних у рамках Кіотського протоколу.

Як заявили в БЮТ, вичерпну відповідь щодо екологічних коштів Ю.ТИМОШЕНКО дала ще 2 грудня під час тригодинного допиту як свідок: "Я пояснила слідчим, що гроші, одержані від реалізації Кіотського протоколу: це досить великі гроші – 320 мільйонів євро, не витрачені нікуди. Я показала слідчим, що вони на спеціальних рахунках Міністерства охорони навколишнього середовища, і що у будь-який момент, коли новий уряд пройде всі без винятку процедури, які дадуть можливість ці гроші витратити на екологічні програми, вони можуть бути витрачені".

Сьогодні, 20 грудня, Ю.ТИМОШЕНКО також викликали на допит в ГПУ.