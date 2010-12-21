У Білорусі 600 учасників акції отримали від 5 до 15 діб

У Мінську близько 600 учасників несанкціонованої акції опозиції 19 грудня засуджено до адміністративних арештів.

Як повідомив начальник мінського ГУВС Леонід ФАРМАГЕЙ, затриманих засуджено на терміни від 5 до 15 діб. Багатьох, зокрема неповнолітніх, відпущено на свободу, передає Радіо «Свобода».

Тим часом затриманий під час безладів у Мінську журналіст петербурзького видання "Мой район" Олександр АСТАФ’ЄВ оголосив голодування й вимагає зустрічі з представниками посольства Росії.

За інформацією російських ЗМІ, О.АСТАФ’ЄВА разом з іншими журналістами побив білоруський ЗМОП. Росіянина також засуджено до 15 діб арешту й він перебуває в приймальнику-розподільнику. Білоруська влада цю інформацію спростовує.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня в Білорусі після проведення президентських виборів поліція жорстоко придушила акції протесту опозиції, заарештувавши понад 600 осіб, зокрема 7 опозиційних кандидатів у Президенти, троє з яких - Володимир НЕКЛЯЄВ, Микола СТАТКЕВИЧ, Віталій РИМАШЕВСЬКИЙ – були перед тим побиті силами правопорядку.

Крім того, 19-20 грудня було затримано 18 журналістів.

За даними ЦВК Білорусі, діючий Президент Олександр ЛУКАШЕНКО лідирує на виборах глави держави після підрахунку 100% бюлетенів.

При цьому, за даними ЦВК Білорусі, близько 20% виборців проголосували достроково. Кандидати в Президенти Андрій САННІКОВ і Володимир НЕКЛЯЄВ заявили, що дострокове голосування є одним із механізмів фальсифікації результатів виборів, оскільки влада за допомогою адміністративного ресурсу примушувала трудові колективи й студентів брати участь у достроковому голосуванні.