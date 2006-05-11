Дитячий ансамбль ”Веселад” вручить клізму олігарху і поставить п`явки чиновнику. Прес-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція-реквієм по дитячій творчості в столиці України на тему: “Хто і чому викидає на вулицю дітей - танцювальний ансамбль “Веселад” і чому це є кінцем дитячої творчості в столиці країни?”. В роботі візьмуть участь - керівники Зразкового дитячого хореографічного ансамблю Веселад” Заслужений діяч мистецтв України Лариса Гусовська та Віталій Гусовський, педагоги, учасники ансамблю та батьки. У програмі: заяви батьків дітей про радикальні дії, до яких вони змушені вдатись через порушення прав їхніх дітей; дитяча творчість у різних жанрах (танці, віршовані форми, усний епістолярний жанр) про корупцію “дорослих дядь” та прощальний танок-реквієм по дитячій творчості в столиці України. На прес-конференції буде проведено сеанс лікування п`явками столичного чиновника, який підписав смертельне для дитячих танців в столиці рішення. Буде названо ім`я українського олігарха, який викидає дітей на вулицю, і відбудеться церемонія вручення йому гігантської клізми ( як символу непомірних апетитів) з видачею свідоцтва та інструкцією для користування. Також буде детально пояснено, що саме будуть робити 11 травня о 15-00 учасники “Веселаду” з мером столиці Леонідом Черновецьким. Відразу після прес-конференції її учасники вирушать до столичної мерії (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Матеріали цієї прес-конференції ви можете замовити у вигляді аудіозапису та професійної відеозйомки звернувшись до відділу маркетингу УНІАН за телефоном: 279-35-23. Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.