Черновецький вестиме прийом на сходах

Мер вийде в народ 13 травня о 13.00

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ у суботу, 13 травня, проведе особистий прийом громадян, під час якого вислухає скарги, звернення та пропозиції киян з метою оперативного вирішення їх проблем. Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, прийом розпочнеться о 13.00 біля центрального входу до приміщення КМДА (вул. Хрещатик, 36).

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