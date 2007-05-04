ЮЩЕНКО І ЯНУКОВИЧ ДОМОВИЛИСЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ (доповнено)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ досягли домовленості про проведення дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам після зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ В.ЮЩЕНКО наголосив, що в ході зустрічі вони домовились по ряду принципових питань, які дозволять забезпечити вихід з політичної кризи.

«Власне кажучи, ми сьогодні говорили про пакет, про кроки, які потрібно зробити для того, щоб обидві сторони могли достойно вийти з цього конфлікту без тези “переможці і переможені”, а саме головне - з національними уроками», - підкреслив Президент.

За його словами, необхідно зробити все, щоб забезпечити стабільну роботу парламенту, забезпечити стабільність політичної ситуації. «З якими уроками нам потрібно вийти і на яких принципах», - додав глава держави.

В.ЮЩЕНКО повідомив, що обговорював з прем’єром технічні кроки для проведення дострокових виборів, які необхідно здійснити всім інституціям, в тому числі уряду, парламенту, Конституційному суду, ЦВК. Зокрема, яких заходів треба вжити, щоб ці інституції вклались в терміни.

«Сама головна наша домовленість - ми прийняли принципове рішення, принципову угоду про проведення дострокових парламентських виборів. Це по-перше. Друга взаємна обіцянка - це те, що треба зробити для того, щоб ці вибори були демократичними. Все решта - це вже зміст тих дій, та логістика, яку почне сьогодні опрацьовувати робоча група, яку ми створюємо, і яка за найближчі два дні повинна покласти на стіл всі кроки, які потрібно зробити для того, щоб відкрити засідання парламенту, прийняти одним рішенням речі, які відносяться до проведення виборів. Поставити крапку, йти на вибори», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

У свою чергу, В.ЯНУКОВИЧ сказав журналістам, що хотів би додати до слів Президента те, що головною метою спільного рішення є проведення чесних і демократичних виборів.

«Ми зараз будемо давати доручення робочій групі, і вона відпрацює алгоритм дій депутатів в парламенті, дій, які призведуть до стабілізації ситуації в країні. Це також мета, яку ми маємо», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що будь-які політичні амбіції не варті того, щоб нехтувати спокоєм і стабільністю в країні. При цьому прем’єр підкреслив, що економічна стабільність, в першу чергу, забезпечується політичною стабільністю.

«Нам потрібно зробити все, щоб відпрацювавши цей алгоритм. Ми досягли головної мети – перш за все, зараз заспокоїли суспільство, друге – щоб провівши чесні і демократичні вибори, ми обрали народних обранців, які б працювали на український народ і суспільство, і держава від цього отримала б позитив. Оце головна мета, яку ми поставили перед собою, і ми будемо рухатися цим шляхом», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас, ні В.ЮЩЕНКО, ні В.ЯНУКОВИЧ не відповіли на запитання журналістів про дату дострокових парламентських виборів.