В уряді готують крісло для Безсмертного?

Під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА проходить засідання Національної ради з питань державного управління і місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, на засіданні планується розглянути проект Концепції реформування державного управління та місцевого самоврядування, першочергові законодавчі ініціативи Президента України у сфері реформування органів влади, питання інституційного забезпечення адміністративної реформи України, проекти програм розвитку державної політики “Реформування системи органів державної влади” та “Розвиток місцевого самоврядування” тощо.

Також учасники засідання планують розглянутипроект Звернення Нацради до депутатських фракцій у Верховній Раді V скликання щодо закріплення в Угоді про урядову коаліцію зобов`язання невідкладно розпочати адміністративну реформу та запровадити у новому Кабінеті Міністрів України посаду віце-прем’єр-міністра України з питань адміністративної реформи.

У засіданні беруть участь: завідувач відділу Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН Вадим АВЕР’ЯНОВ, голова ради політичної партії НСНУ Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, директор Інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук Юрій БИТЯК, міністр Кабінету міністрів Богдан БУЦА, перший заступник глави Секретаріату Президента Іван ВАСЮНИК, представник Президента у Верховній Раді Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ, завідувач кафедри державно-правових наук Національного університету “Києво-Могилянська академія” Микола КОЗЮБРА, перший заступник міністра юстиції Петро КРУПКО, радник Президента – керівник Головної служби політики інституційного розвитку Секретаріату Президента Ігор КОЛІУШКО, перший заступник Міністра економіки Анатолій МАКСЮТА, декан юридичного факультету Міжнародного Соломонового університету Петро МАРТИНЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Анатолій МАТВІЄНКО, начальник Головного управління державної служби Тимофій МОТРЕНКО, директор Міжнародного центру перспективних досліджень Віра НАНІВСЬКА, завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України Григорій НЕМИРЯ, доцент Українського інституту розвитку фондового ринку Анна НЕЧАЙ, Радник Президента (поза штатом), президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР, віце-президент Асоціації міст України та громад Мирослав ПІТЦИК, директор Громадського центру інституційного розвитку Наталія ПРОКОПОВИЧ, голова Фонду сприяння місцевому самоврядуванню Микола ПУХТИНСЬКИЙ, народний депутат України Володимир РИБАК, голова Асоціації сільських, селищних та міських рад Віктор СЛИШ, старший науковий співробітник Львівського національного університету ім. Івана Франка Петро СТЕЦЮК, голова Центру політико-правових реформ Віктор ТИМОЩУК, радник Президента – керівник Головної служби регіональної та кадрової політики Секретаріату Президента Анатолій ТКАЧУК, представник Президента у Конституційному Суді Володимир ШАПОВАЛ.

На засідання також запрошені Прем’єр-міністр Юрій ЄХАНУРОВ, керівник Соціалістичної партії Олександр МОРОЗ, керівник БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО, голова Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.