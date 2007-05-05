Розпочалася робота над механізмом проведення дострокових виборів

Робоча група, створена за домовленістю Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, напрацьовує юридично-правовий механізм проведення дострокових виборів.

Як повідомила УНІАН керівник Головної служби інформаційної політики Секретаріату Президента Лариса МУДРАК, робоча група на даний момент напрацьовує юридично-правовий механізм для прийняття єдиного рішення з підготовки та проведення дострокових виборів.

У суботу зранку за домовленістю сторін було схвалено рішення щодо ротації місць проведення переговорів: сьогоднішнє засідання робочої групи буде проходити у залі засідань Кабінету міністрів, зважаючи на те, що напередодні засідання проходило на вулиці Банковій у Будинку Городецького.

У переговорах беруть участь: з одного боку – Іван ПЛЮЩ, Юлія ТИМОШЕНКО, В`ячеслав КИРИЛЕНКО; з іншого боку – Микола АЗАРОВ, Раїса БОГАТИРЬОВА, Анатолій ТОЛСТОУХОВ. Також у засіданні беруть участь представники різних політичних сил.