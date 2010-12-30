Януковичу пригадали 3600 Фольксвагенів, ввезених без мита

Член фракції «БЮТ-Батьківщина» Віктор ШВЕЦЬ направив депутатське звернення до Генеральної прокуратури України з проханням перевірити законність закупівлі 3600 спеціальних автомобілів для потреб Міністерства внутрішніх справ урядом Віктора ЯНУКОВИЧА у 2004 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, народний депутат нагадує, що дані автомобілі були закуплені згідно з постановою Кабінету міністрів України від 3 квітня 2004 року №210.

«Насправді, за завищеною ціною були закуплені автомобілі “Фольксваген Фаетон” і “Фольксваген Туарег”, які не були оснащені спеціальним обладнанням, що давало б підстави вважати ці автомобілі спеціальними і у зв’язку з цим їхнє придбання обумовлювалося б потребами Міністерства внутрішніх справ України», - зазначає у своєму зверненні В.ШВЕЦЬ.

За його словами, зазначені VIP-автомобілі були ввезені на митну територію України без сплати податків і зборів. Крім того, за інформацією В.ШВЕЦЯ, на період закупівлі автомобілів МВС було повністю забезпечене необхідними транспортними засобами.

«За таких обставин безоплатне ввезення в Україну престижних VIP-автомобілів і у такому обсязі не було і не могло бути викликано потребами Міністерства внутрішніх справ. Цілком очевидно, що завищена вартість автомобілів та їхнє безоплатне ввезення до України не могло не спричинити збитків державному бюджету України», - наголошує народний депутат.

Крім того, на його думку, придбання за таких умов чинною на той час владою величезної кількості VIP-автомобілів нібито для потреб Міністерства внутрішніх справ «не могло бути випадковістю, а було викликано потребою лояльного ставлення працівників правоохоронних органів до влади та її керівників». «Зокрема, до Віктора ЯНУКОВИЧА, який тоді обіймав посаду прем’єр-міністра України і був кандидатом у президенти України на президентських виборах 2004 року», - звертає увагу у своєму зверненні В.ШВЕЦЬ.

«У зв’язку з цим прошу провести ретельну перевірку законності прийняття Кабінетом міністрів України постанови №210 «для службового користування» від 3 квітня 2004 року про закупівлю спеціальних автомобілів для потреб Міністерства внутрішніх справ», - йдеться у зверненні.

Народний депутат також просить за наявності законних підстав вжити заходів прокурорського реагування та притягти винних осіб до відповідальності.