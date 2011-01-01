Янукович привітав Рауля Кастро

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ привітав голову Державної ради і Ради міністрів Республіки Куба Рауля КАСТРО РУС з нагоди національного свята.

“Від імені народу України та від мене особисто прийміть щирі вітання із Днем національного визволення Республіки Куба”, - йдеться у вітанні глави Української держави, текст якого розміщено на його сайті.

В.ЯНУКОВИЧ висловив впевненість, що подальший розвиток торговельно-економічної й науково-технічної взаємодії, продовження підтримки Україною та Республікою Куба двосторонніх програм гуманітарної і медико-фармакологічної співпраці сприятимуть підвищенню добробуту наших народів.

В.ЯНУКОВИЧ також запевнив Р.КАСТРО у незмінному прагненні України поглиблювати відносини дружби та співробітництва між державами і побажав кубинському народові незламної сили духу, злагоди та процвітання.