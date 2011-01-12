МАК передав Польщі остаточний звіт про катастрофу літака Качинського

Сьогодні в будинку Міждержавного авіаційного комітету (МАК) відбулася передача Остаточного звіту за підсумками розслідування катастрофи літака Ту-154М бортовий номер 101 Республіки Польща, що сталася 10 квітня 2010 року в районі аеродрому Смоленськ «Північний», розслідування якої проводилося Технічною комісією МАК.

Про це УНІАН повідомив в МАК.

«Відповідно до Стандарту 6.4 Додатку 13 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, на підставі положень якого, за рішенням урядів Російської Федерації і Республіки Польща, проводилося розслідування, Остаточний звіт направлений головою Технічної комісії на адресу Уповноваженого представника Республіки Польща через посольство Республіки Польща в Російській Федерації», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у грудні минулого року глава польського уряду Дональд ТУСК назвав "бездискусійно неприйнятним" підготовлений росіянами рапорт про причини Смоленської авіакатастрофи, що забрала життя 96 польських громадян, зокрема Президент Польщі Леха Качинського.

Поляки передали росіянам 150 сторінок зауважень до 210-сторінкового документа МАК.

За неофіційними даними, МАК у своєму рапорті поклав основну провину за катастрофу на пілотів урядового літака і абсолютно не аналізував коректність роботи диспетчерів Смоленського аеродрому, дії яких, на думку ряду оглядачів, також могли стати однією з причин трагедії.