Ярослав Качинський вважає рапорт МАК «знущанням над Польщею»

Лідер найпопулярнішої польської опозиційної партії "Право та справедливість" та рідний брат загиблого у Смоленській авіакатастрофі глави Польської держави Леха Качинського Ярослав КАЧИНСЬКИЙ вважає оприлюднений сьогодні у Москві рапорт про причини трагедії "знущанням над Польщею".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Варшаві.

Він назвав безпідставним покладення Міждержавною авіаційною комісією відповідальності за катастрофу на польських пілотів.

"Рапорт МАК - це знущання з Польщі. Звинувачує польських пілотів та Польщу цілком односторонньо та за великим рахунком без жодних доказів", - сказав він.

За його оцінкою, російська комісія не надала жодних доказів про тиск на пілотів зі сторони президента Леха Качинського та генерала Анджея Блазіка.

"Є лише спекуляції", - відзначив Я.КАЧИНСЬКИЙ.

Він також сказав, що такий рапорт став можливим через те, що польські власті не домагалися перейняття слідства про причини авіакатастрофи у росіян.

Я.КАЧИНСЬКИЙ також відзначив, що очолювана ним партія буде домагатися у польському Сеймі прийняття рішення про відхилення рапорту МАК.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 січня, МАК у Москві презентував остаточний рапорт про причини Смоленської катастрофи, в якому основну провину за катастрофу поклав на польських пілотів, які спробували посадити машину в умовах сильного туману. В авіакатастрофі загинули 96 осіб.

Прем’єр Польщі Дональд ТУСК наприкінці грудня 2010 року назвав "бездискусійно" неприйнятним проект рапорту причин Смоленської катастрофи, який в жовтні полякам передали росіянам. У проекті рапорту вся провина за авіакастрофу під Смоленськом покладалася на польських пілотів. Польська сторона надіслала МАК 150 сторінок зауважень до їхнього 210-сторінкового документу.

Після оприлюднення сьогодні в Москві рапорту МАК Д.ТУСК перервав відпустку та повернувся з-за кордону до Варшави.