Янукович замінив свого представника в Криму

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ призначив постійним представником глави держави у Криму Володимира ЯЦУБУ, звільнивши з посади виконуючого обов`язки постпреда Віктора ПЛАКІДУ.

Про це йдеться в указах, розміщених на офіційному сайті Президента.

Причина звільнення В.ПЛАКІДИ не вказана.

Як повідомлялося, В.ЯЦУБА до початку грудня 2010 року працював міністром регіонального розвитку і будівництва України в уряді Миколи АЗАРОВА.

В.ПЛАКІДА працював в.о. постійного представника Президента у Криму з середини жовтня 2010 року. З червня 2006 року по березень 2010-го він був головою Ради міністрів автономії.