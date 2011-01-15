ЗМІ: Янукович пригрозив звільненням Могильову

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пообіцяв звільнити міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА у разі, якщо не буде ліквідовано техогляд приватних транспортних засобів у ДАІ.

Як пише газета "Дзеркало тижня. Україна" з посиланням на джерело, про це глава держави заявив на засіданні ради Комітету з економічних реформ.

Звертаючись до А.МОГИЛЬОВА, він сказав: «Я показую вам жовту картку. Техогляд приватного транспорту, який обіцяли відмінити, досі існує. Над людьми продовжують знущатися».

Президент попередив міністра, що якщо найближчим часом це питання не буде вирішено і міліція його саботуватиме, то А.МОГИЛЬОВ побачить «червону картку».

Як нагадує газета, «законопроект про скасування техогляду приватного транспорту ще рік тому вносив до парламенту народний депутат від «Нашої України - Народної самооборони», голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО. Потім цю ідею взяв на озброєння голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ, проте законопроект досі не ухвалений парламентом».

Зокрема, як заявляв М.БРОДСЬКИЙ, «в нинішньому вигляді технічний огляд - це анахронізм». На його думку, технічний стан машин мають перевіряти діагностичні станції, які пройшли атестацію. При цьому вся процедура має зніматися на камеру, а запис зберігатися не менш як 2,5 роки.

Згідно із законопроектом, зокрема, станції діагностики повинні підлягати акредитації. У разі «неправильної» видачі документа про проходження перевірки технічного стану, станції діагностики мають нести адміністративну відповідальність і за свій рахунок проводити повторну діагностику.