Кравчук вважає, що Янукович має розігнати непотріб, який сидить у ВР
20:18, 15 січня 2011Політика
3891 0
"Народ це сприйме під оплески"
Перший президент Леонід Кравчук вважає, що нинішній президент Віктор Янукович має розпустити Верховну Раду.
Про це він сказав в ефірі 5 каналу.
"Я подивився на ці парламентські бійки, на цей непотріб, який зараз в парламенті. Я не можу вжити іншого слова! Я дійшов до висновку, що парламент вийшов за межі розумного, доцільного", - сказав Кравчук.
"І ось ці систематичні бійки. Це ж не перша! Президент має всі підстави розпустити такий парламент. Народ це сприйме під оплески", - вважає він.
На зауваження ведучої що у президента нема законних підстав для такого кроку, Кравчук відповів:
"Якщо не розпустити, то провести вибори у 2011 році, а не тягнути до 2012-го".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter