Кравчук вважає, що Янукович має розігнати непотріб, який сидить у ВР

Перший президент Леонід Кравчук вважає, що нинішній президент Віктор Янукович має розпустити Верховну Раду.

Про це він сказав в ефірі 5 каналу.

"Я подивився на ці парламентські бійки, на цей непотріб, який зараз в парламенті. Я не можу вжити іншого слова! Я дійшов до висновку, що парламент вийшов за межі розумного, доцільного", - сказав Кравчук.

"І ось ці систематичні бійки. Це ж не перша! Президент має всі підстави розпустити такий парламент. Народ це сприйме під оплески", - вважає він.

На зауваження ведучої що у президента нема законних підстав для такого кроку, Кравчук відповів:

"Якщо не розпустити, то провести вибори у 2011 році, а не тягнути до 2012-го".

Українська правда