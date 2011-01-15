Джерело: на Донія та Ар’єва готується замах

Прес-служба партії “Народна самооборона” заявляє, що на народних депутатів України, членів фракції НУНС Олеся ДОНІЯ і Володимира АР’ЄВА готується замах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», про це одного з депутатів попередило обізнане джерело з Партії регіонів.

За даними джерела, «життя депутатів-опозиціонерів оцінили в 10 тисяч доларів».

«Мотивом нібито стали різкі заяви політиків на адресу влади після проведеного «Народною самообороною» брифінгу для іноземних дипломатів», - зазначили у прес-службі партії.

«Ми не маємо в своєму розпорядженні достовірної інформації, проте вважаємо своїм обов`язком попередити громадськість і пресу про даний факт», - сказано у повідомленні.

В «Народній самообороні» висловили припущення, що «можливо, дана інформація надійшла депутатам з метою прямого залякування». «Однак народні депутати мають намір і далі відстоювати свої принципи», - запевнили в прес-службі партії.