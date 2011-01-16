Колесніченко про Народну самооборону, отруєння Ющенка та "тушок"

Народний депутат України від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявляє, що повідомлення про замах, який нібито готується на народних депутатів від партії «Народна самооборона» Володимира АР`ЄВА та Олеся ДОНІЯ, поширене деякими ЗМІ, викликає подив.

«Воно спрямоване на те, щоб штучно привернути увагу до «Народної самооборони», яка вже давно нікому не цікава як політична сила», - цитує В.КОЛЕСНІЧЕНКА прес-служба Партії регіонів.

На думку «регіонала», інформація про замах, який нібито готується на В.АР`ЄВА і О.ДОНІЯ, «може викликати лише подив або усмішку».

«По-перше, інформація про замах, який нібито готується на ДОНІЯ і АР`ЄВА викликає у мене подив. По-друге, це викликає неспокій, оскільки у нас вже був прецедент зі скандалом навколо отруєння Віктора ЮЩЕНКА, що закінчився, м`яко кажучи, неоднозначно. Тоді, правда, це викликало міжнародний резонанс, тому що ЮЩЕНКО був кандидатом у Президенти. По-третє, політична вага АР`ЄВА і ДОНІЯ настільки мала, що ситуація з ними не викличе такого ж резонансу, як з ЮЩЕНКОМ, навіть якщо їх разом узятих множити на мільйон», – підкреслив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Він переконаний, що повідомлення про нібито підготовку до замаху на АР`ЄВА і ДОНІЯ є дрібною політичною грою «політичних мікроорганізмів», яка свідчить або про їхню завищену самооцінку, або про неадекватну оцінку ситуації тими людьми, які придумали подібну провокацію.

Депутат припустив, що подібні скандали вигадуються з прицілом на парламентські вибори 2012 року, щоб привернути увагу до представників «Народної самооборони».

«Думаю, автори цієї заяви намагаються створити хоч якийсь імідж і рейтинг вже давно не цікавої нікому «Народній самообороні», щоб в 2012 році хоч би «тушками» пролізти до парламенту», – вважає член Партії регіонів.

Він припустив, що «автори надуманого скандалу про нібито підготовку до замаху на АР`ЄВА і ДОНІЯ використали їх «навмання» і намагаються спекулювати на штучно створеному страху депутатів». В.КОЛЕСНІЧЕНКО повідомив про те, що він звернувся до Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ з вимогою розібратися в ситуації і надати захист В.АР`ЄВУ і О.ДОНІЮ.

Як повідомляв УНІАН, у суботу увечері прес-служба партії “Народна самооборона” заявила, що на їхніх однопартійців О.ДОНІЯ і В.АР`ЄВА готується замах. І що про це одного з депутатів попередивло обізнане джерело з Партії регіонів.

За даними джерела, «життя депутатів-опозиціонерів оцінили в 10 тисяч доларів».