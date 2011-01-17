Підвищення тарифів на ЖКП у Києві оскаржили у суді

Блок Віталя Кличка оскаржив розпорядження Київської міської держадміністрації від 29 та 30 грудня 2010 року про підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Кличка.

Відповідний позов зареєстровано у Шевченківському районному суді столиці, йдеться в повідомленні.

“Підставами для оскарження розпоряджень є численні порушення під час прийняття цих документів. Так, вказані розпорядження підписані неналежною особою, без дотримання процедури попереднього оприлюднення та проведення громадських слухань”, - стверджують у Блоці Кличка.

У своєму позові Блок Кличка також звернув увагу на відсутність у столичних будинках комунальної форми власності прибудинкової території як такої.

“Адже за інформацією самої КМДА, будівлі не мають жодного державного акту на землю, яку називають «прибудинковою». Тож будь-які визначення об’ємів відповідної території та вартість її утримання – це цифри, взяті зі стелі”, - заявляють в Блоці.

Фахівці, що представляють політичну силу, підкреслюють, що в Києві не визначені виконавці житлово-комунальних послуг.

“Тобто, ніхто не відповідає за якість утримання будинку, якість води, належну температуру у батареях. Попри рішення суду, КМДА вже чотири роки поспіль не визначає виконавців. Кияни платять сьогодні неналежним управителям, а ЖЕКи не мають правових підстав вимагати кошти», - зазначають в Блоці Кличка.

Крім того, ініціатори оскарження розпоряджень про підвищення тарифів ставлять під сумнів реалізацію заяв міської влади про відмову від пені та зниження тарифів для сумлінних платників.

“Адже жодного розпорядження міської влади з цього приводу не ухвалювалось”, - заявляють в Блоці Кличка.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2010 р. на сайті муніципальної газети «Хрещатик» було оприлюднено розпорядження КМДА про підвищення з 1 лютого 2011 р. тарифів за послуги з централізованого опалення, постачання гарячої води, відповідно, на 29% і 37% та 25% і 32% в залежності від дати сплати користувачем рахунків за отримані послуги. Тобто, в місті вводяться дворівневі тарифи. Також окремим розпорядженням затверджено нові тарифи за послуги по утриманню будинків та прибудинкових територій індивідуально для кожного окремо взятого будинку також з урахуванням дати сплати.

Коментуючи ці розпорядження, чиновники КМДА сказали, що, за підрахунками мерії, з лютого у зв`язку з подорожчанням гарячої води та опалення квартирна плата для киян підвищиться в середньому в 1,3 рази.

Також перший заступник голови столичної міської державної адміністрації Олександр МАЗУРЧАК заявляв, що киянам не нараховуватимуть пеню за невчасну оплату житлово-комунальних послуг, а розраховують, що дворівненві тарифи заохочуватимуть мешканців міста сплачувати за послуги і не відтягувати з розрахунками.