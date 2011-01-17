На Харківщині мисливець застрелив свого напарника

У Нововодолазькому районі Харківської області під час полювання на хутрового звіра чоловік з мисливської одноствольної рушниці смертельно поранив свого напарника.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Харківській області.

Судмедекспертиза встановила, що смерть чоловіка настала в результаті гострої крововтрати від вогнепального поранення тулуба і грудної клітини. Зброя вилучена для проведення трасологічного та балістичного дослідження.

За даним фактом слідчим відділом порушено справу за ч. 1 ст. 119 Кримінального кодексу України (вбивство, вчинене через необережність).