Соціал-демократи закликають 32% населення об’єднатися

Партія «Народна влада» (лідер - Йосип ВІНСЬКИЙ), Соціал-демократична партія (Юрій БУЗДУГАН), СДПУ(о) (Юрій ЗАГОРОДНІЙ), партія «Справедливість» (Станіслав НІКОЛАЄНКО) закликали усіх прихильників ідеї соціальної справедливості, європейського соціалізму, усі лівоцентристські партії, усіх громадян України до єднання, до формування єдиної серйозної політичної сили – «Української демократичної Лівиці».

Про це йдеться у заяві Координаційної «Української демократичної Лівиці», переданій агентству УНІАН.

У заяві зазначається, що серед громадян України більше 32% вважають своїм світоглядом демократичний соціалізм. “Проте інтереси цих людей не представлені ні в уряді, ні у парламенті, мало їх і у місцевих радах. Обманом, підкупом, примусом прихильників лівоцентристської ідеології змушують голосувати за себе великі олігархічні партії”, зазначають автори заяви.

У заяві сказано, що Україні потрібні глибокі реформи, але “вони не мають захищати багатих та принижувати, грабувати бідних”. “Ми не повинні підтримувати необґрунтоване підвищення пенсійного віку, виселення з власних квартир за несвоєчасну сплату комунальних платежів незалежно від того, є в тебе робота чи ні, працездатний ти чи пенсіонер, скорочення безоплатного навчання молоді, заморожування розмірів пенсій і заробітних плат в бюджетній сфері, збільшення робочого дня”, - заявляють у Координаційній «Українській демократичній Лівиці».

Автори заяви наголошують: “Ми зможемо цьому протистояти тільки за умови, що будемо діяти скоординовано, коли будемо добре організовані”.

“Ми відкриті до діалогу і співпраці з усіма соціалістичними та соціал-демократичними партіями та громадськими організаціями, що сповідують лівоцентризм”, йдеться у заяві і зазначається: “Україна не може летіти лише з одним правим крилом, потрібна політична рівновага. Тільки об’єднана «Лівиця» здатна захистити свій народ від нахабних сучасних нуворишів”.