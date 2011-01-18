БЮТ у Київраді вимагає запровадити мораторій на виділення землі

Депутатська фракція “Блок Юлії Тимошенко» у Київській міській раді вимагає запровадити мораторій на виділення землі в Києві до прийняття нового Генерального плану столиці.

Про це заявила член комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури, лідер фракції БЮТ у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, повідомили УНІАН у прес-службі фракції.

«Загроза тіньового розподілу землі в Києві існувала і раніше, а тепер, після прийняття фатального для столиці Закону «Про регулювання містобудівної діяльності», вона ще більше посилилася”, - заявила Т.МЕЛІХОВА, додавши, що в столиці відбувається постійне ігнорування інтересів громади.

“БЮТ переконаний, що допоки в Києві не буде прийнятий новий Генеральний план розвитку міста, що передбачається вже цього року, необхідно запровадити мораторій на виділення будь-якої землі у столиці», - наголосила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат роз’яснила, що тільки у такий спосіб кияни зможуть контролювати процес виділення землі, адже він відбуватиметься не хаотично в інтересах забудовників, а згідно з оприлюдненим Генеральним планом. Після прийняття до публічного розгляду проекту Генплану стане відомо про всі заплановані забудови, які можна буде опротестувати усіма законними способами, в тому числі за допомогою пікетування.

«Принаймні, кияни точно знатимуть, де чекати будівельні крани, і будуть готові до цього. У всіх інших випадках виділення землі буде тіньовим і прихованим від громадськості, а поява будівельних майданчиків у дворах чи зелених зонах буде несподіванкою для непідготовленої громадськості», - зазначила Т.МЕЛІХОВА.

«Прийнятим 13 січня Верховною Радою законом виділення землі фактично переведене в непублічну сферу без надання права киянам та їх обранцям – депутатам - брати участь у цьому процесі ні на стадії обговорення, ні на стадії прийняття рішення. Приміром, якщо раніше громадські слухання по обговоренню містобудівної документації проводились з порушеннями, але давали киянам інформацію про майбутню забудову та хоч якоюсь мірою давали впливати на забудовні процеси, то сьогодні такі слухання не передбачені навіть формально. Це є свідченням наступу на самоврядування», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Як зазначають в Блоці, ВР прийняла Закон "Про регулювання містобудівної діяльності ". За проголосували 296 народних депутатів. Фракція «БЮТ-Батьківщина» у ВР цей законопроект не підтримала.