Янукович привезе з Японії 8 мільярдів ієн кредиту

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ домовся з прем’єр-міністром Японії Наото КАН про виділення японською стороною Україні позики у сумі 8 млрд. ієн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Кредитній угоді між Японським банком міжнародного співробітництва та Публічним акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (Укрексімбанк), що була підписана сьогодні у Токіо в рамках офіційного візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Японії.

Як йдеться в угоді, японська сторона надає Україні 8 млрд. ієн (близько 800 млн. грн. - УНІАН) з метою сприяння експорту товарів та послуг з Японії та підтримки економічного розвитку України.