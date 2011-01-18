ГоловКРУ заявляє, що Тимошенко побила всі рекорди

Сума виявлених втрат фінансових і матеріальних ресурсів за час функціонування уряду Тимошенко сягнула рекордного за всі роки роботи ГоловКРУ рівня і обраховується десятками мільярдів гривень.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив керівник Головного контрольно-ревізійного управління України Петро Андрєєва.

Керівник ГоловКРУ нагадав, що аудит стану національної економіки було розпочато у березні 2010 року за дорученням Президента України Віктора Януковича і прем’єр-міністра Миколи Азарова з метою оцінки законності й ефективності використання державних ресурсів за період 2008 – початок 2010 рр.

За словами Андрєєва, суттєві фінансові порушення, зловживання з державними ресурсами та факти, що свідчать про корупцію у сфері використання державних фінансів й інших активів, встановлені практично у всіх сферах економіки держави.

У ході прес-конференції керівником ГоловКРУ було наведено цілу низку фактів, що свідчать про суми збитків, завданих державному бюджету України.

Зокрема, унаслідок «ручного» управління урядом Тимошенко коштами держбюджету додаткове навантаження на бюджет 2010 року перевищило 5 млрд грн. А за 2009 рік державний борг України зріс на 96,3 млрд грн і на 1 січня 2010 року становив 227 млрд грн, що на 33,9 млрд грн перевищує граничний розмір державного боргу, встановлений Законом про Держбюджет на 2009 рік.

Значні порушення, допущені під час виконання заходів з боротьби із загрозою пандемії «свинячого грипу», призвели до втрат бюджетних коштів на сотні мільйонів гривень.

Крім того, аудитом встановлено, що під виглядом безоплатної видачі громадянам актів права власності на землю колишній уряд Тимошенко розгорнув масштабну передвиборну кампанію, що коштувала державному бюджету кілька мільйонів гривень.

Як повідомляється в прес-релізі ГоловКРУ, доведено також цілу низку незаконних дій колишнього уряду під час управління стратегічними запасами держави. Найпоказовішим є приклад із ТОВ "Бабусині рецепти", яке зберігало матеріальні цінності державного резерву, але припинило свою діяльність відразу після отримання від Держкомрезерву коштів на суму 458 млн. грн.