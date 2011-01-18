У партії Луценка кажуть, що це Генпрокуратура від слідства ухиляється

Партія “Народна самооборона” заявляє, що прокуратура лише 17 січня вперше з моменту затримання екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА провела слідчі дії у його справі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі “Народної самооборони” з посиланням на власні джерела в Генеральній прокуратурі. (УНІАН: Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року).

Згідно з повідомленням, які саме слідчі дії було проведено і якої кримінальної справи вони стосувались, джерело не уточнило.

“Виходить, що три тижні Юрій ЛУЦЕНКО перебував за ґратами в СІЗО зовсім не для того, щоб Генпрокуратура могла безперешкодно розслідувати його кримінальну справу? Цей факт насправді яскраво свідчить про те, що затримання Юрія ЛУЦЕНКА відбувалося саме з політичних мотивів – Генпрокуратура ставила собі за мету не стільки проводити слідчі дії у справі лідера «НС», скільки «закрити» одного з лідерів опозиції та не дати йому активно виступати проти нинішньої влади», – заявили в партії.

У “Народній самообороні” нагадали, що Генпрокуратура раніше звинувачувала Ю.ЛУЦЕНКА в тому, що він має намір ухилитись від слідства, але “сьогодні стало очевидним, що від слідства ухиляється саме Генеральна прокуратура”.

Окрім того, як повідомив адвокат Ю.ЛУЦЕНКА Ігор ФОМІН, вчора вони разом з Ю.ЛУЦЕНКОМ оформили скаргу до Європейського суду з прав людини з приводу його незаконного арешту.