Підприємці з податкового Майдану прийдуть на Софійську площу

Підприємці, які протестували на Майдані проти Податкового кодексу, прийдуть на Софійську площу разом із опозицією 22 січня, у День Соборності України.

Про це УНІАН повідомив член Національної координаційної ради підприємців Олег ПОКЛЯЦЬКИЙ, коментуючи заяву іншого представника НКРП Володимира ДОРОША про непідтримку підприємцями акції 22 січня.

«Він (В.ДОРОШ - УНІАН) не мав права говорити від імені всіх підприємців. Активісти податкового Майдану у своїй більшості солідарні з опозицією. Ми так само відчуваємо тиск і репресії з боку влади. І ми не маємо права стояти осторонь, коли в Україні триває згортання громадянських свобод, а багато людей, які насмілилися мати незалежну позицію, сьогодні зазнають переслідувань », - заявив О.ПОКЛЯЦЬКИЙ.

За його словами, для людей, які виборювали свої права на податковому Майдані, 22 січня має стати днем власної гідності і єднання.

Як повідомляв УНІАН, лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО закликала громадян України прийти 22 січня о 14.00 на Софійську площу для святкування Дня Соборності України.