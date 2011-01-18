Андрухович - про заяву Могильова: це гра нервів

Відомий у світі український письменник Юрій АНДРУХОВИЧ вважає, влада боїться акцій протестів підприємців і опозиціонерів.

Про це він заявив у коментарі сайту «Політична думка».

За словами Ю.АНДРУХОВИЧА, вчорашня акція протесту підприємців проти політичних репресій біля Адміністрації Президента України відбулась без інцидентів, бо влада злякалася.

«У владного переляку очі були завеликі. Влада, однак, своїми діями - і попередніми, й особливо останніми - сама загнала себе в ситуацію, коли їй залишається боятися. І, звичайно ж, наганяти страх на своїх опонентів. Що більше страху влада нажене, то більше й сама боїться. Тут існує пряма пропорційність», - вважає письменник.

Коментуючи заяву міністра внутрішніх справ Анатолія МОГИЛЬОВА про можливі кровопролиття під час мітингу опозиції в День Соборності України, Ю.АНДРУХОВИЧ сказав, що це «гра нервів» з боку влади.

«Усілякі заяви про "кровопролиття" є, на мій погляд, проявом цієї гри нервів з боку влади. Звичайно ж, від усього цього робиться, м`яко кажучи, досить незатишно. Бо справді незатишно жити у країні, в яку повернувся страх. Його тут уже років 20 як не було. Маю все ж велику надію на те, що мирне зібрання громадян з нагоди Дня Соборності 22 січня не стане для влади полем чергового експерименту із теорії та практики залякування», - сказав Ю.АНДРУХОВИЧ.

Професор політології Рутгерського університету (США) Олександр МОТИЛЬ також вважає, що, прогнозуючи кровопролиття під час мітингу 22 січня, в День Соборності, коли плануються акції протесту на захист прав і свобод в Україні за участі опозиції та учасників податкового Майдану, Міністерство внутрішніх справ України хоче передовсім налякати учасників мітингу.

За його словами, такі заяви робляться для того, аби створити привід для можливої провокації з боку самого МВС.

Експерт також переконаний, що це робиться для того, щоб «створити виправдання для можливого застосування насильства нібито для «запобігання» кровопролиття».

Як повідомляв УНІАН, 14 січня під час Години питань до уряду у Верховній Раді А.МОГИЛЬОВ заявив, що в МВС мають інформацію про те, що 22 січня в Києві планується «кровопролиття». Міністр наголосив, що всі порушення фіксуватимуться, а винні відповідатимуть перед законом.

Колишній прем`єр-міністр України, лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО також назвала провокацією влади заяву А.МОГИЛЬОВА про можливість кровопролиття під час святкування Дня Соборності. За її словами, такі заяви робляться з метою налякати людей, щоб вони не прийшли на святкування Дня Соборності.