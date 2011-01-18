ГоловКРУ хоче перевірити ще й Нацбанк

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Головного контрольно-ревізійного управління Петро АНДРЄЄВ.

За його словами, відповідальність за порушення, виявлені в націоналізованих банках, лежить також і на регуляторі.

«Основна провина за той стан комерційних банків і за те, що всі факти порушення мали місце, насамперед лягає на Національний банк, адже Національний банк веде контроль і нагляд, і вони не виконували свої функції. Тому одним з розслідувань має бути діяльність Національного банку», – сказав П.АНДРЄЄВ.

За його словами, ГоловКРУ намагалося дістати можливість провести перевірку Нацбанку, але діставали відмову з посиланням на те, що в контрольно-ревізійної служби на законодавчому рівні немає відповідного доступу.

За даними ГоловКРУ, загальний обсяг фінансових порушень, виявлених у націоналізованих «Родовід Банкуі», «Укргазбанку», банкуі «Київ» за період 2008-2009 рр., становить понад 26 млрд. грн.