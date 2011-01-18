Ярослав Качинський: причиною Смоленської катастрофи стали дії росіян

Безпосередньою причиною Смоленської авіакатастрофи 10 квітня 2010 року стали дії росіян, а не польських пілотів, на яких усю вину поклав у своєму звіті контрольований росіянами Міждержавний авіаційний комітет (МАК).

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це на прес-конференції у Варшаві сказав рідний брат трагічно загиблого у Смоленській авіакатастрофі Президента Польщі Леха Качинського та лідер найпопулярнішої польської опозиційної партії PiS Ярослав КАЧИНСЬКИЙ.

Він назвав співвідповідальною за катастрофу польську сторону, відзначивши, водночас, що допущені поляками порушення не призвели б до трагедії.

„Це все правда (звинувачення на адресу поляків), але насправді жоден з тих елементів на призвів би до катастрофи, якби не те, що зробили росіяни”, - сказав він.

Я.КАЧИНСЬКИЙ наголосив, що розшифровка польськими експертами записів розмов пілотів спростовує визначену МАК як головну причину катастрофи - намагання пілотів посадити машину „за будь-яку ціну”.

Він також заявив, що рішення про посадку польського урядового літака у погодних умовах, визначених як неможливі для безпечного приземлення, прийняла невідома особа у Москві, а не диспетчери Смоленського аеродрому.

За його даними, диспетчери аеродрому виступали проти спроби посадки польського урядового літака.

Я.КАЧИНСЬКИЙ також зауважив, що якби диспетчери Смоленського аеродрому подавали пілотам правильні дані про курс посадки, то літак - навіть якби не зміг відійти на друге коло - приземлився б на початку злітно-посадкової смуги, а не розбився б за кілька сотень метрів до її початку.

Як повідомляв УНІАН, польські експерти виявили, що у записах з „чорної скриньки”, яка реєструвала розмови пілотів, є команда командира екіпажу Аркадіуша Протасюка про відхід на друге коло ще на висоті прийняття рішення 100 метрів.

У першій версії стенограми розмов, яку представили росіяни полякам у червні 2010 року, був лише запис слів другого пілота про відхід на друге коло, що були сказані на висоті 80 метрів.

Поляки вважають, що пілоти насправді намагалися відійти на друге коло, але не встигли це зробити через те, що знаходилися на іншій висоті, ніж думали.