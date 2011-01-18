БЮТ розуміє, навіщо влада надуває бульбашки

«БЮТ-Батьківщина» заявляє, що Контрольно-ревізійне управління виконує політичне замовлення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з дискредитації опозиції.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «БЮТ-Батьківщини» з приводу інформації голови Головного контрольно-ревізійного управління Петра АНДРЄЄВА про виявлення масштабних фінансових порушень, допущених за період роботи уряду Юлії ТИМОШЕНКО.

“Контрольно-ревізійне управління, як і американські так звані аудитори, виконує політичне замовлення ЯНУКОВИЧА з дискредитації опозиції та підведенні псевдодоказової бази під політичні репресії”, - наголошує “БЮТ-Батьківщина”.

“Але навіть таке слухняне КРУ не змогло знайти в діяльності Юлії ТИМОШЕНКО корисливих мотивів, які б свідчили, що вона щось поклала б собі в кишеню. Ні в чому, крім як у виплаті пенсій нібито коштом ресурсів від Кіотського протоколу, звинуватити її не змогли”, - зазначається в повідомленні.

На думку “БЮТ-Батьківщини”, “напередодні перших роковин перебування при владі ЯНУКОВИЧА режим намагається будь-якими яскравими дезінформаційними бульбашками відволікти увагу людей від тотального провалу власної соціально-економічної політики”.

При цьому в повідомленні зазначається, що “перед інавгурацією ЯНУКОВИЧА навіть найглибші песимісти не передбачали настільки сумних для людей наслідків урядування ЯНУКОВИЧА”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні П.АНДРЄЄВ заявив, що сума виявлених втрат фінансових і матеріальних ресурсів за час функціонування уряду Ю.ТИМОШЕНКО сягнула рекордного за всі роки роботи ГоловКРУ рівня і обраховується десятками мільярдів гривень.